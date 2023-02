Das Zeugnis naht, der Druck steigt: Plätze in Tiroler Gymnasien sind rar

Innsbruck – Endspurt. Am 10. Februar liegen die Halbjahreszeugnisse auf dem Tisch. Für viele Volksschüler in den Ballungszentren bedeutet das vor allem eines: Druck. Denn dieses Notenblatt ist wegweisend für ihren weiteren Bildungsweg. Gymnasium oder doch Mittelschule?

Das angestrebte Ziel (zumindest jenes vieler Eltern) ist der Platz in einer allgemeinbildenden höheren Schule (AHS). Mit Folgen für die Kinder. „Immer wieder werden Schüler mit körperlichen oder psychischen Beschwerden zu uns geschickt. Die Kinder sind den Anforderungen oft nicht gewachsen“, berichtet Brigitte Thöny, Schulpsychologin der Bildungsdirektion Tirol.

Doch woher kommt der Trend, das Kind um jeden Preis – wortwörtlich – in das Gymnasium schicken zu wollen? „Intellektuelle Fähigkeiten werden in unserer Gesellschaft eben höher anerkannt“, erklärt der Bildungsexperte und Autor Andreas Salcher.

Es kommt zu einer stillen Trennung. „Die Mittelschulen in der Stadt sind eine Schule der Migranten, benachteiligten Familien und Bildungsfernen“, so der Bildungsexperte. Insbesondere für Kinder aus Akademikerfamilien scheint der Weg aufs Gym die einzig richtige Wahl.

Was folgt: ein Sturm auf die Gymnasien. In Tirol besuchten laut Statistik Austria im Schuljahr 2020/21 knapp 7000 Schüler die vierte Klasse Volksschule. Rund ein Viertel davon wurde auf eine der 18 AHS-Unterstufen geschickt. Die übrigen sind in einer der 105 Mittelschulen des Landes untergekommen.