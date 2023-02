Vandalen wüteten auf Parkplatz in Buch und im Bahnhof Jenbach: Duo ausgeforscht

Buch in Tirol, Jenbach – Das hätte böse enden können: In der Nacht auf 22. August zerschnitten Unbekannte Elektrokabel und Bremsleitungen an drei Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Autohändlers in Buch. Erst während einer Probefahrt mit einem der Autos am folgenden Vormittag bemerkte ein Mitarbeiter, dass die Bremsleitung durchtrennt war. Er konnte den Wagen unfallfrei zum Stillstand bringen.