„Ich lasse mir eine Rückkehr offen“: Matthias Mayer im Interview

Aus Afritz am See

Afritz – Der Klimawandel macht auch vor Kärnten nicht Halt: „Betreten der Eisfläche verboten“ steht da auf dem Schild direkt vor dem nur spärlich zugefrorenen Afritzer See. „Da haben wir früher fest Eishockey gespielt“, versichert Matthias Mayer und lächelt in die Kameraobjektive. Auch das kleine Skigebiet in Verditz mit seinen drei Liften, wo Klein-Matthias einst seine ersten Bogerln machte, gibt es längst nicht mehr, wie Mayer ein wenig wehmütig erzählt. Der Dreifach-Olympiasieger hat in seine Heimat geladen, um 34 Tage nach seinem überraschenden Karriere-Rücktritt in Bormio zu reflektieren und gleichzeitig einen überraschenden Blick in die Zukunft zu werfen.