Hunderte nahmen bei Trauerfeier in Memphis Abschied von Tyre Nichols

US-Vizepräsidentin Kamala Harris verurteilte die brutale Prügelattacke fünf afroamerikanischer Polizisten gegen Nichols als "Akt der Gewalt" durch diejenigen, die eigentlich für Sicherheit sorgen müssten. An der Zeremonie nahmen auch Angehörige von Floyd und anderen Opfern von Polizeigewalt teil.

Memphis – Mit einer Trauerfeier in Memphis haben hunderte Menschen Abschied von dem von US-Polizisten zu Tode geprügelten Afroamerikaner Tyre Nichols genommen. Bei der Zeremonie in der Mississippi Boulevard Christian Church sprach Vizepräsidentin Kamala Harris den Angehörigen des 29-Jährigen am Mittwoch ihr Beileid aus. "Wir trauern mit Ihnen und die Menschen unseres Landes trauern mit Ihnen."