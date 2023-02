Life Radio ist die Nummer 1 bei den Tiroler Privatradios

„Uns freut besonders, dass Life Radio-Hörer:innen auch sehr loyal sind“, so Andreas Eisendle, Geschäftsfeldleiter für Radio und Magazine bei der Moser Holding, „unter den Privatradios in Tirol wird Life Radio in der Zielgruppe 14 bis 49 mit Abstand am längsten gehört. Wir erreichen 14 Prozent Marktanteil, und die Verweildauer nimmt stetig zu.“