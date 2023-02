Wer zieht den verfahrenen Karren aus dem Dreck?

Wer übernimmt interimistisch das Amt des ÖFB-Präsidenten? Von den in Frage kommenden vier Vizepräsidenten gelten Gerhard Milletichs ehemalige Opponenten Götschhofer und Geisler laut APA "als nicht mehrheitsfähig", auch eine Variante mit Philip Thonhauser (Bundesliga-Aufsichtsratsvorsitzender) stößt nicht überall auf Gegenliebe. Kompromisskandidat könnte Johann Gartner (Niederösterreich) sein -der Niederösterreicher ist keinem der beiden Lager klar zurechenbar. "Wichtig ist nur, dass diese Interimszeit möglichst kurz ist", hält Geisler fest, der seinerseits keine Ambitionen auf das Amt hat: "Das strebe ich nicht an."

Wer kommt für die Nachfolge Milletichs in Frage? Bis zur Außerordentlichen Hauptversammlung sind Personal-Spekulationen Tür und Tor geöffnet, das Präsidium will sich laut APA nicht an Spekulationen beteiligen. Michael Strugl (Verbund AG) gilt als Option, seine politische Nähe (ÖVP) könnte ihm allerdings auch zum Nachteil gereichen. Auch Uniqa-Vorstandsmitglied Kurt Svoboda werden Chancen eingeräumt. Ein Stück weit für Erneuerung könnte die Personalie Georg Pangl stehen. Der 57-Jährige, wie Milletich Burgenländer, erarbeitete sich in seiner Zeit bei der UEFA ein umfassendes Netzwerk, allerdings knüpft er seine Arbeit an eine hauptamtliche Tätigkeit. "Grundsätzlich sage ich Ja dazu", meint Geisler zu einem Paradigmenwechsel.