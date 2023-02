Nach Kampfpanzern: London schließt Kampfjets für Kiew nicht aus

Portsmouth, Kiew, Moskau – Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig mahnte Wallace am Donnerstag aber zur Geduld. "Eine Sache, die ich im vergangenen Jahr gelernt habe, ist nichts einzubeziehen und nichts auszuschließen", sagte der Minister am Donnerstag in Portsmouth.