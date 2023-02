53-Jährige in Innsbruck von Radfahrer erfasst: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Am Mittwochabend wurde in der Innsbrucker Museumstraße eine 53-jährige Frau beim Aussteigen aus einem Bus von einem Radfahrer erfasst und verletzt. Die Frau kam zu Sturz, der unbekannte Radfahrer eilte ihr zur Hilfe.

Weil beide Beteiligten augenscheinlich unverletzt blieben, wurden keine Daten ausgetauscht. Erst am Folgetag verspürte die Frau am linken Arm Schmerzen und ging daraufhin in das Krankenhaus.