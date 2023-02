Spuren im Paznaun überführten Einbrecher von selbst

In einem Lokal mit aufgebrochener Türe lag dann eine Flasche aus der Schank verdächtig am Gang. Darauf zu finden: die DNA des Verhafteten. Dies ließ für die Polizei Rückschlüsse auf Einbrüche in letzter Zeit zu. Und siehe da: Auf einer Leiter, mit der im Paznaun in einen Betrieb eingestiegen worden war, fand sich dieselbe DNA.

Da in der gleichen Nacht auch in Nachbarfirmen eingebrochen wurde, bewertete es Richter Gerhard Melichar gestern am Landesgericht als zu großen Zufall, dass hier unabhängig voneinander noch andere Einbrecher am Werk gewesen wären. Auch war in Volders Bargeld in der Höhe von 2903 Euro entwendet worden. Der dazugehörige Losungsschein fand sich – im Pkw des Moldawiers.