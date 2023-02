Probleme in der Baubranche und Thema Femizide: Das war „Tirol Live“

Österreich und auch Tirol hat ein Problem mit häuslicher, männlicher Gewalt. 2022 mündeten diese Übergriffe in 28 Femiziden österreichweit, allein in Tirol gab es zwei Frauenmorde. Yvonne Widler hat über Femizide geforscht und sprach bei „Tirol Live” über ihr Buch „Heimat bist du toter Töchter“ . Eine Diskussion dazu gibt es in der Innsbrucker Stadtbibliothek am kommenden Donnerstag.