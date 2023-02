41-jähriger Snowboarder nach Absturz in Hochzillertal schwer verletzt

Aschau – Im Skigebiet „Hochzillertal" ist am Freitag ein israelischer Snowboardfahrer gegen 13.45 Uhr schwer verunfallt. Der 41-Jährige war mit drei Freunden unterhalb des „Öfelerjoches" im freien Skiraum unterwegs.

Dabei zog sich der 41-Jährige laut Erstdiagnose Frakturen beider Unterschenkel, Prellungen am gesamten Körper sowie eine Schnittverletzung im Gesicht zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Im Skigebiet Sölden war es am Freitag zu drei, in Obergurgl zu einer Skikollision gekommen. Die Beteiligten, fünf deutsche, ein ungarischer, ein tschechischer und ein unbekannter Staatsbürger, wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Drei Deutsche mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams gebracht werden.