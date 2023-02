Tirols ÖVP-Klubchef Wolf zum neuen AAB-Landesobmann gewählt

Telfs, Innsbruck – Der Tiroler ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf ist am Freitag beim ordentlichen Landestag des ÖVP-Arbeiter- und Angestelltenbundes AAB in Telfs mit 83,72 Prozent der Stimmen zum neuen Obmann gewählt worden. Wolf war im November vom damaligen geschäftsführenden Landesobmann, dem Landtagsabgeordneten Dominik Mainusch, für diese Funktion vorgeschlagen worden.

Kurz darauf wurde das ÖVP-Urgestein von der Landesleitung zum designierten Obmann gewählt. Wolf folgt als AAB-Chef auf die frühere, langjährige Landesrätin Beate Palfrader, die seit 2014 dem ÖVP-Bund in Tirol vorgestanden war. Palfrader hatte vor der Landtagswahl im vergangenen Herbst ihren politischen Rückzug angekündigt.

Er werde mit dem AAB Tirol jetzt "neue Türen öffnen und neue Wege gehen", kündigte Wolf nach seiner Wahl, die auch im Beisein von Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteichef Anton Mattle stattfand, an. Zu seinen Stellvertretern wurden Sicherheitslandesrätin Astrid Mair, Mainusch, Landtagsabgeordneter Florian Riedl, AK-Vizepräsidentin Verena Steinlechner-Graziadei, LAbg. Iris Zangerl-Walser und die Innsbrucker Gemeinderätin Birgit Winkel gewählt.

Eigentlich war Mainusch als logischer Nachfolger Palfraders in Stellung gebracht worden. Anfang November kündigte er jedoch an, doch nicht zur Verfügung zu stehen. Er wolle sich auf seine Aufgaben als Bürgermeister von Fügen und Mandatar im Landesparlament konzentrieren. Auch private Gründe führte der stets als Zukunftsaktie der Partei gehandelte, junge Zillertaler an. (APA)