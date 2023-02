GSe-Trio beflügelt Opel-Marke

Málaga – Lange hingen dunkle Wolken über der Rüsselsheimer Traditionsmarke und Begriffe wie „Sparmaßnahmen“ und „rote Zahlen“ dominierten Opels Schlagzeilen. Seit der Eingliederung in den Stellantis-Konzern schreibt die Marke Gewinne und mit der Wiederbelebung der GSe-Linie will Opel zu alter Stärke zurückfinden.

Der neue Astra, ein optisch sowie technisch gelungenes Fahrzeug, kommt bei den Kunden gut an, doch eine Top-Version sucht man vergeblich. Das ändert sich mit dem GSe, der mit 225 PS, sportlicher Abstimmung und feinen Details zu den Händlern rollt. Den Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang leiht sich der Astra GSe vom eng verwandten Peugeot 308, der wie der Astra seine Kraft über eine Acht-Gang-Automatik an die Vorderachse überträgt. Elektro- und Benzinmotor bringen im Verbund bis zu 360 Newtonmeter auf die Straße und beschleunigen den sportlichen Astra in 7,5 Sekunden auf 100 km/h. Ein ordentlicher Wert, der aber durch die überforderte Geräuschkulisse des 1,6-Liter-Turbobenziners etwas gedämpft wird. Überzeugender ist die Querdynamik des GSe, denn beim Fahrverhalten haben sich die Ingenieure aus Rüsselsheim etwas einfallen lassen. Die FSD-Dämpfer von Koni absorbieren Stöße aufgrund eines zusätzlichen Ventils noch weicher, sorgen aber gleichzeitig für ein beachtliches Kurvenverhalten. Das Fahrwerk wurde zudem um 10 Millimeter gesenkt und der Fahrspaß in Kombination mit einer noch direkteren Lenkung weiter erhöht. Natürlich hat die Nachhaltigkeit einen Platz auf der Agenda, denn GSe steht für Fahrspaß mit Verantwortung. Der 12,4 kWh große Akku unter dem Kofferraum, der in der Kombi-Version 516 Liter umfasst, liefert auf der ersten Testfahrt Energie für rund 45 rein elektrische Kilometer.