Effizienter Grenzgänger aus Korea: Kia Niro HEV im Test

Als klassischer Vollhybrid richtet sich der Kia Niro HEV an all jene, welche trotz einer inexistenten Ladeinfrastruktur auf die Vorteile der Teilelektrifizierung nicht verzichten wollen. Die Vorteile? Geringer Verbrauch, innerorts ruhiger und seidenweicher Lauf und ein attraktiver Preis. Ab 31.540 Euro rollt der Kia Niro HEV in die heimische Garage und dabei kann sich schon die Basisausstattung „Titan“ sehen lassen. So fahren hier beispielsweise schon ein autonomer Notbremsassistent und ein adaptiver Tempomat mit. Doch beginnen wir am Anfang.