Transit-Lösung: Ministerium wirft Italien Untätigkeit vor

Im Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) reißt nun offenkundig der Geduldsfaden: „Wenn wir eine konstruktive Lösung am Brenner wollen, dann müssen auch Italien und Deutschland die enorme Belastung der Menschen in Tirol ernst nehmen.“ Österreich habe sich in „High-Level-Gesprächen“ stets konstruktiv eingebracht, heißt es aus dem Ministerium: „Das gilt leider für Italien weniger. Man kann sich nicht immer in der Öffentlichkeit beschweren, aber wenn es konkreter wird, nichts zu einer Lösung beitragen wollen.“