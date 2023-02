Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver in Kematen

Kematen – Ein 45-Jähriger fuhr am Freitagabend mit einem Traktor samt Anhänger auf der Völser Landesstraße (L11) von Kematen in Richtung Völs. Hinter ihm war eine 17-Jährige in ihrem Auto unterwegs. In einer leichten Linkskurve setzte die junge Lenkerin zum Überholen an. In dem Moment kam ihr eine 22-Jährige entgegen.