Tiroler Wirtschaft sorgt sich wegen neuen Lieferketten-Regeln

Eine neue EU-Richtlinie zum Schutz vor Zwangsarbeit und Umweltschäden bringt Aufwand und Kosten für Tirols Firmen. Ein Experte ortet „gewisse Geburtsfehler“.

Brüssel, Innsbruck – In Brüssel wird um neue EU-Regeln gerungen, die dafür sorgen sollen, dass große Unternehmen Kinder- und Zwangsarbeit sowie Umweltschäden in ihren Lieferketten verhindern. Unternehmen sollen in Zukunft darauf achten, dass ihre Zulieferer etwa in Fernost oder Afrika die Gesetze einhalten. Tun sie das nicht, drohen Strafen. Opfer könnten sie zudem verklagen. Noch ist nicht klar, wann das EU-Lieferkettengesetz in Kraft treten wird. Aber fest steht, dass es auch Tirols Unternehmen betreffen und für mehr Aufwand und Kosten sorgen wird.





Die Regeln sollen für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und 150 Mio. Euro Jahresumsatz gelten. Wenn Firmen in „problematischen Sektoren“ tätig sind – dazu zählen der Textil-, Agrar- und Rohstoffbereich –, sollen sie laut dem Plan schon ab 250 Jobs und 40 Mio. Euro Umsatz greifen.

Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser hält den Richtlinien-Entwurf „für ein untaugliches Mittel und für die Unternehmen in der Praxis nicht umsetzbar“, wie er gegenüber der TT erklärt. Walser betont, dass sich die Tiroler Wirtschaft zu nachhaltigem Wirtschaften bekenne und die Intentionen der Richtlinie unterstütze. Doch er befürchtet, dass in der Praxis „weite Teile der Tiroler Wirtschaft betroffen sein werden“, da viele kleine Betriebe Lieferanten großer Unternehmen sind und von diesen mit Dokumentations- und Nachweispflichten belegt würden. Die aufwändigen und teuren Vorschriften würden kleine Betriebe unverhältnismäßig stärker belasten. Walser warnt weiter vor Haftungsrisiken und stellt überhaupt die Sinnfrage, denn: „Es ist unrealistisch anzunehmen, dass ein hiesiges Unternehmen über seine gesamte Wertschöpfungskette die Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltstandards kontrollieren kann.“ Betroffen sein könnten alle Tiroler Branchen.

Ein Experte für die Lieferketten-Gesetzgebung ist Malte Kramme. Er ist Professor für das Recht der Technik, Mobilität und Nachhaltigkeit am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts der Uni Innsbruck. Kramme sieht das geplante EU-Gesetz grundsätzlich positiv, ortet allerdings „gewisse Geburtsfehler“. Kramme: „Ich begrüße die Gesetzgebung sehr, allerdings sind die Anforderungen an die Unternehmen zu vage und schwammig formuliert, sodass die Gefahr besteht, dass zwar schöne Berichte geschrieben werden, aber sich an den Verhältnissen gar nicht so viel ändert.“ Er drängt darauf, die Vorgaben noch konkret zu machen.

Es vollzieht sich ein Kulturwandel. Man konnte wegschauen, jetzt muss man hinsehen.“ Malte Kramme (Rechtsprofessor, Uni Innsbruck)

Ein großer Kritikpunkt ist für Kramme, dass Firmen laut dem Gesetzesentwurf selbst ermitteln müssen, welche Standards in den Ländern gelten, in denen ihre Zulieferer sitzen. Kauft etwa ein Tiroler Industriebetrieb ein Teil in Pakistan ein, so muss er künftig selbst herausfinden, welche Umwelt-, Sicherheits- oder Arbeitsschutz-Regulierungen dort gelten. „Das finde ich ganz problematisch. Die einzuhaltenden Standards ergeben sich aus einer Vielzahl internationaler Übereinkommen, die ihrerseits oft sehr unbestimmt formuliert sind. Es ist extrem komplex für Unternehmen, sich da hineinzufuchsen und etwa herauszufinden, auf welche konkreten Brandschutzvorkehrungen bei einem Zulieferbetrieb in Pakistan zu achten ist“, so Kramme. Die Gefahr sei groß, dass sich die Betriebe die Einhaltung der Standards von Zulieferern bloß zusichern lassen. Besser wäre eine Zertifizierung durch Spezialisten. Zudem bedürfe es klarerer Standards.

Festgelegt werden in den neuen EU-Regeln bestimmte Sorgfaltspflichten. In der Praxis heißt das, dass sich die Firmen ein System aufbauen müssen, durch das ihnen auffällt, wenn in Indien oder China etwas schiefläuft. Wie groß der Aufwand ist, den sie betreiben, ist ihnen überlassen. Die EU-Regeln sagen nur, dass die Maßnahmen geeignet sein müssen – auch das ist für Kramme problematisch.

Die Sorgfaltspflichten gelten gegenüber allen Partnern, zu denen etablierte Geschäftsbeziehungen unterhalten werden. Kramme hält eine Bagatellgrenze für wünschenswert, denn: „Besser wäre es, sich nur die Wichtigen anzuschauen und die dafür richtig.“

Positiv sieht der Experte, dass die Unternehmen vor Problemen bei ihren Zulieferern nicht mehr die Augen verschließen dürfen. „Bisher mussten sie nur sagen: Wir halten unseren eigenen Laden sauber. Die Compliance bei den Zulieferern war nicht mehr ihr Bier. Jetzt zwingt man sie hinzusehen.“ Vorgesehen sind Beschwerdeverfahren und eine Berichtspflicht. Wer von einem Verstoß gegen Menschenrechte oder Sicherheitsbestimmungen weiß und nichts dagegen unternimmt, kann bestraft werden. Geplant ist auch eine zivilrechtliche Haftung – dadurch könnten Betroffene von den Firmen Schadenersatz fordern.

Kramme erwartet, dass die EU-Vorschriften eine gewisse Transparenz bringen werden. Dadurch werde „nicht von heute auf morgen alles gut werden“, so der Professor. Aber: „Es vollzieht sich ein Kulturwandel. Man konnte wegschauen, jetzt muss man hinsehen.“