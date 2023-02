Ausbildung zur Tagesmutter im Bezirk Reutte möglich

Reutte – Nahezu alle Branchen suchen derzeit händeringend nach Arbeits- und/oder Fachkräften. Extrem angespannt ist die Situation im Tourismus und in der Pflege. Hier wirken sich unregelmäßige Arbeitszeiten stark aus. Denn weder im Bezirkshauptort Reutte noch in den Talschaften gibt es derzeit ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot an den Tagesrandzeiten.