Trio nur Stunden nach Einbrüchen in Wattens in Oberösterreich gefasst

In der Nacht auf Freitag wurden in Wattens unter anderem mehrere Fahrräder und ein E-Scooter gestohlen.

Bad Leonfelden, Wattens – Bei einer Festnahme in Oberösterreich wurde am Freitag Diebesgut aus Tirol sichergestellt. Wie die Tiroler Polizei mitteilte, wurden die drei Verdächtigen – 38, 41 und 44 Jahre alte Männer – gegen 12.55 Uhr in Bad Leonfelden geschnappt. Im Fahrzeug der Polen wurden zwei E-Bikes, ein Rennrad und ein E-Scooter gefunden. Außerdem stellten die Polizisten Fahrradzubehör und Einbruchswerkzeug sicher.