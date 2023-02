Grieche Ginnis bei Sieg von Zenhäusern sensationell Zweiter, Schlappe für ÖSV

Ramon Zenhäusern kehrte auf das oberste Stockerl im Weltcup zurück. Der Schweizer feierte bei der WM-Generalprobe im Slalom am Samstag in Chamonix seinen fünften Weltcupsieg. Die große Sensation lieferte der Grieche AJ Ginnis als Zweiter vor Kitzbühel-Sieger Daniel Yule (SUI). Bester Österreicher: Fabio Gstrein auf Platz 13.

Chamonix – Österreichs Slalomteam hat im letzten Rennen vor der WM ein Debakel erlitten. Bei nur drei ÖSV-Läufern in der Wertung kam Fabio Gstrein am Samstag im Slalom von Chamonix auf Platz 13, Manuel Feller wurde 14. Den Sieg holte sich der Schweizer Ramon Zenhäusern vor dem Griechen AJ Ginnis (+1,02 Sekunden), der damit Skigeschichte für sein Land schrieb. Dritter wurde der Schweizer Daniel Yule (+1,06). Der zur Halbzeit führende Franzose Clement Noel schied im zweiten Durchgang aus.

Gstrein und Feller verbesserten sich im zweiten Durchgang jeweils um 14 Ränge. Feller riskierte in dem von ÖSV-Techniktrainer Martin Kroisleitner gefinkelt und mit mehr Richtungswechseln gesteckten Kurs voll, baute aber zu viele Fehler ein. „Schlussendlich ist es am ersten Durchgang gelegen. Aber besser heute als in zwei Wochen. Die Form passt, im zweiten hat man gesehen, dass der Speed da ist“, meinte der Tiroler. „Schade, dass es für die ganze Mannschaft so schlecht ausgeschaut hat.“