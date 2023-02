Noel in Chamonix vorne, ÖSV-Herren droht Debakel

Während der Franzose Clement Noel das Feld bei seinem Heimspiel in Chamonix anführt, fuhren Österreichs Slalom-Asse im ersten Durchgang weit hinterher. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung (2. Durchgang ab 12.30 Uhr) live dabei!

Chamonix – Die leisen Hoffnungen auf ein WM-Ticket auf den letzten Drücker lösten sich für Michael Matt am Samstag in Chamonix bereits nach dem ersten Durchgang auf. Der Flirscher verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang ebenso wie Marco Schwarz, Simon Rueland und sein Tiroler Landsmann Dominik Raschner.

Die Österreicher enttäuschten bei der WM-Generalprobe durchwegs. Kein Fahrer schaffte es im ersten Lauf in die Top 20. Adrian Pertl liegt als bester ÖSV-Läufer auf Rang 21. Fabio Gstrein (27.), Manuel Feller und Johannes Strolz (ex aequo auf Platz 28) schafften es zumindest in den 2. Durchgang.