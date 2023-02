Gelungene Generalprobe für Innsbrucker Volleyball-Teams

Innsbruck – Es ist klar, dass ein Volleyball-Feiertag wie der Montag seine Schatten vorauswirft. Vor dem Cup-Finale „dahoam“ waren am Samstag aber sowohl die Hypo-Herren als auch die TI-Damen noch im Liga-Alltag gefordert. Und man konnte am mit Fug und Recht behaupten: Die Generalproben sind gelungen.

Besonders für die Liga-Dominatoren von Hypo. Schließlich war der Kontrahent auf der anderen Netz-Seite derselbe wie am Montag im Cup-Finale. Und nimmt man das klare 3:0 (25, 20, 20) der Tiroler über die Gäste aus dem Waldviertel zum Maßstab, scheint der erste Titel der Saison am Montag abholbereit. Einen besonderen Moment gab’s in Satz drei, als Rückkehrer Pedro Frances erstmals wieder am Parkett stand.