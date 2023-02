Schwaz Handball Tirol feierte eine rauschende Ballnacht

Graz, Innsbruck – Das war ein gelungener Eröffnungswalzer! Die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol starteten am Samstag schwungvoll aus der Liga-Winterpause und schüttelten auch die lange Anreise ins Herz der Steiermark ab. Gegen HSG Graz feierte die Truppe von Trainer Klaus Hagleitner einen 30:25-Sieg gegen den direkten Konkurrenten um den Einzug ins obere Play-off. Bereits zur Halbzeit lagen die Adler mit fünf Toren (15:10) in Führung. Die Tiroler überzeugten im Kollektiv und durften nach 60 Minuten jubeln. Eine rauschende „Handball-Nacht“ war bisher in der Saison ein sehr seltenes Erlebnis. Umso gelöster war nach Liga-Sieg Nummer drei die Stimmung.

In der HLA-Challenge gastierte medalp Innsbruck am Samstag bei den Spiders Wels. Die Tiroler feierten auswärts einen 30:24-Sieg und bleiben an der Tabellenspitze. Topscorer waren Benjamin Erhard und Laurel Dimai (je sieben Tore). Das Schwazer Future Team musste sich daheim gegen Lauterach 23:26 geschlagen geben. Bereits am Sonntag geht es weiter nach Linz (16 Uhr). In der Landesliga fährt Absam II nach Salzburg (15 Uhr).