Springt der Joggl auf, beginnt der Fasching in Völs

Völs, Imst – Jeder Ort pflegt seine eigene Faschingstradition. Gestern war es in Völs wieder so weit. Der Joggl, die Galionsfigur der dortigen Fasnacht, wurde aufgeweckt. Springt er von der Bahre, darf der Fasching endlich beginnen. Ein Ende findet der Spaß erst am Faschingsdienstag, der heuer auf den 21. Februar fällt.