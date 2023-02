Reutte – Ein betrunkener 19-Jähriger schlug in einem Lokal in Reutte am Samstag gegen 23 Uhr die Glasscheibe eines Brandmelders ein – laut Polizeibereicht als Mutprobe. Er löste dadurch einen Brandalarm aus, die Feuerwehr Reutte rückte an. Polizisten konnten den 19-Jährigen rasch ausforschen. (TT.com)