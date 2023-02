Persönliche Daten von Letzte-Generation-Aktivisten im Netz zugänglich

Berlin – Persönliche Daten von Aktivisten und Personen im Umfeld der Klimaschutzbewegung Letzte Generation sollen einem Zeitungsbericht zufolge zeitweise im Internet abrufbar gewesen sein. Laut Welt am Sonntag fanden sich in mehreren Excel-Listen persönliche Daten von mehr als 2200 Menschen, die mit der Bewegung in Kontakt standen.