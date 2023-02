Junge Frauen in Kufstein mit Schreckschusspistole und Messer bedroht

Kufstein – Zwei Männer versuchten laut Polizeibericht am Freitag gegen 22 Uhr in Kufstein, drei junge Frauen auszurauben. Die Östereicherinnen im Alter von 15, 17 und 18 Jahren waren auf dem Fußweg entlang der Innpromenade vom Bahnhof in Richtung „Q-West“ unterwegs, als sich plötzlich zwei unbekannte Personen mit einer Schreckschusspistole und einem Butterfly-Messer näherten.