Sehnsucht nach Bullen-Rodeo: „Wir müssen jetzt einmal ein Zeichen setzen"

Im achten Spiel gegen eines der beiden Topteams wollen die Innsbrucker Haie heute (17.30 Uhr) Salzburgs Bullen in der Tiwag-Arena endlich die Hörner ziehen.

Innsbruck – „Wir hatten bislang immer zu viel Respekt und sind nicht mit der Einstellung raus, dass wir gleich stark sind. Vieles spielt sich da im Kopf ab“, blickte Nico Feldner in dieser Trainingswoche auf die Unserie, die die Haie bislang in dieser Saison gegen Bozen und Salzburg haben. Bei sieben Niederlagen schaute in einer Verlängerung gerade einmal ein Punkt gegen Bozen heraus. Und Feldner weiß: „Wir müssen jetzt einmal ein Zeichen setzen.“