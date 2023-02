Vier Verletzte bei Faschingsveranstaltungen im Innviertel

Ein Unbekannter verprügelte in Oberösterreich die Teilnehmer einer Umzugsveranstaltung. Wenig später kassierte ein Ballbesucher einen Schlag mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf.

Aspach – Bei zwei Faschingsveranstaltungen in Wildenau in Aspach (Bezirk Braunau am Inn) sind vier Menschen verletzt worden. Beim Faschingsumzug ging ein Unbekannter mit den Fäusten auf Teilnehmer los. Beim anschließenden Faschingsball wurde einem 24-jährigen Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, berichtete die Polizei und bittet um Hinweise.