Feuerwehr-Großeinsatz wegen Waldbrandes nahe Meran

Heftige Winde haben einen Waldbrand am Marlinger Berg nahe Meran angefacht. Betroffen war ein Gebiet von 50 Hektar. Zeitweise standen rund 200 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Meran – Mitten im Winter ist die Südtiroler Feuerwehr zu einem großflächigen Waldbrand in einem beliebten Wandergebiet ausgerückt. Die Flammen loderten seit Samstagnachmittag am Marlinger Berg, wenige Kilometer von Meran entfernt, wie die Feuerwehr Südtirols mitteilte. Betroffen war ein Gebiet von etwa 50 Hektar.

Über Nacht zog die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen Teil ihrer Einsatzkräfte ab. Auf Videos war zu sehen, wie die Flammen den Nachthimmel erhellten und sich am Hang entlang fraßen. Am Sonntagvormittag dauerten die Löscharbeiten an und ein Hubschrauber unterstützte die Brandbekämpfung. Um die Mittagszeit stiegen vom betroffenen Hang noch Rauchschwaden auf. Zwischenzeitlich waren bei dem Einsatz laut Feuerwehr ungefähr 200 Kräfte vor Ort.