Fettner bei neuntem Saisonsieg von Granerud Vierter

Willingen - Routinier Manuel Fettner hat am Sonntag in Willingen seinen zweiten Podestplatz in der laufenden Skisprung-Weltcupsaison als Vierter um 1,8 Punkte nur knapp verpasst. Neuerlich eine Klasse für sich war unbeeindruckt von schwierigen Regenwetterbedingungen der Norweger Halvor Egner Granerud, der im 20. Bewerb seinen bereits neunten Sieg feierte. Mit dem vierten Erfolg in Serie schaffte es der Tournee-Triumphator zum zwölften Mal in Serie aus das Podest.





Letztmals nicht am Stockerl stand der Norweger vor Weihnachten in Engelberg, wo Fettner als Zweiter seinen bis dato einzigen Podestrang des Winters geschafft hatte. Graneruds mittlerweile 22. Weltcup-Erfolg fiel nach Flügen auf 147,5 und 142 Meter mit mehr als 20 Punkten Vorsprung hochüberlegen aus. Der wie am Kulm nun auch in Willingen doppelt siegreiche Weltcupspitzenreiter gewann vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und seinem Landsmann Daniel Andre Tande.

Ergebnisse Skisprung-Weltcup vom Sonntag in Willingen (GER): Männer, Großschanze: 1. Halvor Egner Granerud (NOR) 273,0 Punkte (147,5 m/142 m) - 2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 252,3 (134,5/145,5) - 3. Daniel Andre Tande (NOR) 249,2 (141,5/137) - 4. Manuel Fettner 247,4 (141/139) - 5. Ziga Jelar (SLO) 236,3 (134,5/135,5) - 6. Domen Prevc (SLO) 232,4 (132,5/135). Weiter: 8. Michael Hayböck 221,0 (134/128,5) - 13. Stefan Kraft 216,9 (125,5/137) - 14. Daniel Tschofenig 213,6 (129/136) - 15. Jan Hörl (alle AUT) 211,8 (132/129,5). Nicht im 2. DG: 31. Clemens Aigner 73,3 (115) - 47. Daniel Huber (beide AUT) 41,6 (99) Gesamtweltcup-Stand nach 20 von 32 Bewerben: 1. Granerud 1.516 Punkte - 2. Dawid Kubacki (POL) 1.278 - 3. Anze Lanisek (SLO) 1.083 - 4. Kraft 1.003. Weiter: 6. Fettner 584 - 9. Hörl 445 - 12. Hayböck 414 - 13. Tschofenig 396

Fettner überraschte nach Rang 36 am Samstag und der als 49. gerade noch geschafften Qualifikation auch sich selbst. "Es war knapp, aber ich muss auf jeden Fall happy sein mit dem Wettkampf. Das tut schon gut", meinte der Tiroler. Ein vierter Rang im Weltcup sei nicht so ärgerlich wie bei einem Großereignis.

Zweitbester Mann aus dem grippegeschwächten ÖSV-Team war Michael Hayböck an der achten Stelle. Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl landeten auf den Rängen 13 bis 15. "Ich war heute langsam bei dem Regen, den 13. muss ich nehmen. Es war solide, aber keine Raketen", sagte Kraft und verwies auf seine geringe Anlaufgeschwindigkeit im Vergleich zu vielen Konkurrenten.

Auch andere Asse wie Dawid Kubacki (POL/17.) und Anze Lanisek (SLO/18.) kamen bei schwierigen Verhältnissen nicht ins Spitzenfeld. Als letzte Stationen vor dem WM stehen in den nächsten zwei Wochen noch Lake Placid (USA) und Rasnov (ROU) auf dem Programm.

Japanerinnen feiern Dreifachsieg

Die Österreicherinnen haben auch im zweiten Großschanzenbewerb von Willingen die Weltcup-Podestplätze verpasst. Bei schwierigen Anlauf- und Aufsprungbedingungen wegen Schneeregens war Chiara Kreuzer am Sonntag bei einem japanischen Dreifacherfolg als Fünfte neuerliche die Beste des ÖSV-Teams. Die fünffache Saisonsiegerin Eva Pinkelnig kam nicht über Platz 13 hinaus, sie liegt vor dem Heimweltcup in Hinzenbach kommendes Wochenende im Gesamtklassement aber noch klar vorne.

Chiara Kreuzer zeigte sich mit Rang fünf zurfrieden. © GEPA pictures/ Oliver Lerch

Yuki Ito, Nozomi Maruyama und Sara Takanashi sorgten für den ersten Triple-Sieg Japans im Frauen-Weltcup. Deutlich vor Kreuzer lag auch noch Abigail Strate aus Kanada. Die Salzburgerin zeigte sich zufrieden, ideal seien ihre Sprünge aber nicht gewesen. "Es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ich habe noch genug Potenzial, das macht mich happy und hungrig auf mehr", meinte Kreuzer.

Pinkelnig ("Chapeau an die Japanerinnen") kam auf der großen Schanze wieder nicht richtig ins Fliegen. "Ich bin ein bisschen energieleer, es war ein bisschen viel in letzter Zeit", meinte die Vorarlbergerin und verwies auf viele Bewerbe und Termine in letzter Zeit, die viel Kraft gekostet hätten. Auch Stürze aus der Vergangenheit hätten mental eine Rolle gespielt. Sie werde aber versuchen, in den wenigen Tagen bis zu den Bewerben auf der deutlich kleineren Heimschanze wieder Energie zu tanken. "Ich freue mich auf Hinzenbach, dort will wieder richtig Gas zu geben."

Im Gesamtweltcup führt Pinkelnig noch 139 Punkte vor Katharina Althaus. Die Deutsche landete nach ihrem Samstag-Sieg diesmal an der achten Stelle. Etliche sonst antretende Athletinnen waren dieses Wochenende nicht am Start, da sie an der Junioren-WM in Kanada teilnehmen. Auch Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer fehlte, da sie im Hinblick auf die WM in Planica weiterhin im Training an ihrer zuletzt nicht idealen Form feilt. (APA)

Ergebnisse Skisprung-Weltcup vom Sonntag in Willingen (GER): Frauen, Großschanze: 1. Yuki Ito (JPN) 233,3 Punkte (137 m/135,5 m) - 2. Nozomi Maruyama (JPN) 229,0 (133/136,5) - 3. Sara Takanashi (JPN) 22,6 (137,5/133). Weiter: 5. Chiara Kreuzer 204,4 (130/124,5) - 13. Eva Pinkelnig 172,3 (113/121,5) - 15. Hannah Wiegele 151,1 (122/109) - 17. Jacqueline Seifriedsberger (alle AUT) 142,7 (106/120) Gesamtweltcup-Stand nach 17 von 26 Bewerben: 1. Pinkelnig 1.142 Punkte - 2. Katharina Althaus (GER) 1.003 - 3. Anna Odine Ström (NOR) 815. Weiter: 9. Kreuzer 525 - 12. Sara Marita Kramer (AUT) 399