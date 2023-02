Trauer in Wunstorf: Von Gleichaltrigem ermodeter Teenager (14) beigesetzt

Am 25. Januar war nahe Hannover nach einer großangelegten Suche mit Hunderten Einsatzkräften die Leiche eines 14-Jährigen auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gefunden worden. Ein Mitschüler hatte den Buben getötet, wie sich bald darauf herausstellte.

Wunstorf – Knapp einhundert Menschen haben am Sonntag an einem Gottesdienst für den getöteten 14-Jährigen aus Wunstorf bei Hannover teilgenommen. Unter den Besuchern in der Corvinus-Kirche der Kleinstadt seien auch einige Jugendliche gewesen, sagte ein Sprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Nach der Tötung des 14-Jährigen wollte die Gemeinde einen Ort schaffen, wo Menschen ihrer Trauer und Sprachlosigkeit Ausdruck verleihen konnten. Der Teenager starb vor anderthalb Wochen an stumpfer Gewalteinwirkung, ein gleichaltriger Junge sitzt als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.





"Wir haben keine Worte für all die Gefühle, die im Moment in unseren Herzen und im Bauch, durch den Kopf und die Seele kreisen", sagte Pastorin Franziska Oberheide. "Und wir wollen verstehen, unbedingt verstehen. Dabei merken wir: Es ist nicht möglich", sagte die Pastorin in der Andacht, die sie zusammen mit Ortsbürgermeister Frank Zülich gestaltete.

Die Corvinus-Kirche hatte ab Freitag ihre Türen geöffnet, damit Menschen tagsüber Kerzen anzünden und etwas ins Gedenkbuch eintragen konnten. Zudem waren Seelsorger vor Ort, um Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen. Viele fragten sich, wie sie mit der Tat umgehen könnten, sagte der Kirchensprecher.