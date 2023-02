Tiroler Lawinenexperten appellieren erneut: „Warnungen ernst nehmen“

Alleine am Sonntag zogen die Einsatzkräfte fünf Verschüttete aus den Schneemassen - zwei Tourengeher in St. Anton am Arlberg, einen in Kaunerberg, einen in Längenfeld sowie einen Schneepflugfahrer in Nußdorf-Debant. Für sie alle kam jede Hilfe zu spät. Am Freitag war in Obergurgl ein 32-jähriger Wintersportler aus China in einer Lawine gestorben, am Samstag ein 17-jähriger Neuseeländer im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal.