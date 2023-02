Tiroler Lawinenwarndienst nach den Unglücken: „Wir können nicht noch mehr warnen"

Der Tiroler Lawinenwarndienst sieht angesichts der massiven Lawinenabgänge in den vergangenen Tagen großen Leichtsinn bei Wintersportlern. Man könne nicht noch mehr warnen, als man es in den vergangenen Tagen getan habe, so Patrick Nairz.

Innsbruck – Allen Warnungen zum Trotz sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden: Neuschnee und starker Wind haben die Lawinengefahr besonders oberhalb von 1600 Metern massiv ansteigen lassen. Und so stand das Wochenende ganz im Zeichen zahlreicher Lawinenabgänge -mit insgesamt sieben Toten in Tirol seit Freitag.





Alleine gestern zogen die Einsatzkräfte fünf Verschüttete aus den Schneemassen - zwei Tourengeher in St. Anton am Arlberg, einen in Kaunerberg, einen in Längenfeld sowie einen Schneepflugfahrer in Nußdorf-Debant. Für sie alle kam jede Hilfe zu spät. Am Freitag war in Obergurgl ein 32-jähriger Wintersportler aus China in einer Lawine gestorben, am Samstag ein 17-jähriger Neuseeländer im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal.

Der Tiroler Lawinenwarndienst sieht angesichts der Vielzahl an tödlichen Lawinenereignissen ein klassisches "Klumpenrisiko" gegeben und ortet einmal mehr, trotz zahlreicher Warnungen, Leichtsinn und Selbstüberschätzung der Wintersportler. Das "Klumpenrisiko" bestehe im Zusammenkommen mehrerer Faktoren wie den erfolgten starken Schneefällen samt Wind, nunmehrigem Sonnenschein sowie vielen Leuten im freien Gelände, sagte Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst.

Letzteres sei nicht zuletzt auch auf die beginnenden Semesterferien zurückzuführen. Man könne einfach nicht noch mehr vor der gefährlichen Lawinensituation warnen, als man es in den vergangen Tagen getan habe, so Nairz, nicht zuletzt auch in Anspielung auf die ausgegebene Stufe 4, also große Lawinengefahr.

Alle Informationen würden zur Verfügung gestellt und ständig "hinausposaunt": "Es besteht einfach eine Holschuld der Wintersportler", appellierte der Experte, sich genau zu informieren. Das gelte sowohl für jene, die sich für erfahren genug im alpinen Gelände halten als auch erst recht für alle anderen.

Man sollte ganz einfach mal Verzicht üben und davon absehen, sich in den freien Skiraum zu begeben. Patrick Nairz, Lawinenwarndienst

Warndienst rät weiter dezidiert von Skitouren ab

Aber primär wäre es bei solchen Verhältnissen dringend angeraten, ganz einfach mal "Verzicht zu üben" und davon abzusehen, sich in die Berge, das heißt in den freien Skiraum, zu begeben. Man könne so viele andere Dinge auch im Tal unternehmen: "In die Sauna gehen oder was auch immer." Oder ganz einfach auf den gesicherten Pisten bleiben.

📽️ Video | Nairz über die Lawinengefahr

Verbieten könne man als Lawinenwarndienst auch Skitouren bei Stufe 4 nicht, aber dezidiert abraten. Und letzteres tue man auch, so Nairz. Vorsicht sei auch für jene geboten, die sich für erfahren halten, schließlich seien von den aktuellen Unglücken auch solche betroffen.

Service Die aktuelle Lawinensituation gibt es hier.

Man habe nach wie vor ein "Altschneeproblem" mit dauerhaften Schwachstellen in der Schneedecke, warnte der Experte. Dies werde zwar "von Tag zu Tag besser", aber rund eine Woche lang bleibe die Situation noch prekär – auch wenn mit Montag Stufe 3, also erhebliche Gefahr, ausgegeben werde. Bei dieser Gefahrenstufe passieren eigentlich erfahrungsgemäß die meisten Lawinenereignisse. (TT.com, APA)