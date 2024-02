Aktuell teils Warnstufe 4 in Tirol: Wie Lawinen entstehen und wie man die Gefahr erkennt

Sobald sich Wintersportler in den freien Skiraum begeben, sollten sie nicht nur die aktuelle Lawinenwarnstufe kennen, sondern gefährdete Schneegebiete und den Aufbau der Schneeschichten einschätzen können. Was es zu beachten gilt.

Innsbruck – Die ergiebigen Neuschneefälle vom Freitag und Temperaturschwankungen sorgen derzeit wieder für hohe Lawinengefahr in Tirol. Teilweise herrscht Warnstufe 4. Um das Risiko einer Verschüttung zu verhindern, sollte man sich derzeit vielerorts nicht abseits der gesicherten Pisten aufhalten. Zudem ist es für Tourengeher wichtig, dass man weiß, wie Lawinen entstehen und in welchen Bereichen erhöhte Gefahr eines Abgangs besteht.

Je unterschiedlicher die Konsistenz zweier aufeinandertreffender Schneelagen – also Altschnee und Neuschnee – sind, umso höher ist die Gefahr, dass die Bindung „reißen" kann und sich so eine Schneebrettlawine löst. Für die Entstehung der einzelnen Schichten der Schneedecke sind die Setzung der Schneekörner durch Druck und Schwerkraft ausschlaggebend. Hier spielen aber auch die Menge des frischen Schnees, die Außentemperaturen und Wind mit hinein.

Lockerschneelawine: Damit diese Lawinenart ausgelöst wird, muss ein Schneeteil durch äußere Umstände (z. B. durch einen Wintersportler) in Bewegung gebracht werden. Beim Abrutschen kommt es zu einer Kettenreaktion und die Lawine wird immer größer, weil sie weiteren Schnee mitreißt. Die Gefahr für Lockerschneelawinen ist besonders in unverfestigtem Neuschnee und bei gleichtzeitigem Tauwetter oder Sonnenschein groß. Da feuchter Neuschnee wesentlich schwerer ist als Pulverschnee, ist die Art der Lawinen sehr gefährlich.

Schneebrettlawinen: Sie ist die häufigste Lawinenarten . Man erkennt sie an einem linienförmigen Anriss quer zum Hang. Die abbrechende Schneedecke rutscht zusammenhängend und schnell auf einer Gleitschicht (auf einer Altschneedecke oder einer Eisschicht) ab. Durch die Bewegung beginnt die Schneedecke in kleinere Teile zu zerbrechen und kann sich sogar zu einer Staublawine entwickeln. Schneebrettlawinen sind enorm gefährlich, weil sie mögliche Opfer mitreißen und unter ihrer tonnenschweren Schneemasse ersticken und erdrücken können. Vor allem an Hängen mit einer Neigung zwischen 30 und 50 Grad tritt diese Art der Lawine auf.

Laut Alpenverein ist Triebschnee einer der gefährlichsten Schneearten für Lawinenabgänge. Er entsteht, wenn der Wind den Schnee von der windzugewandten Seite (Luv) in die windabgewandte Seite (Lee) transportiert, wo er als Triebschnee zu liegen kommt. Vor allem in Kammnähe (auf der Leeseite) und hinter Geländeübergängen ist mit Triebschnee zu rechen. Zu beachten ist, dass Rinnen und Mulden in allen Expositionen mit Triebschnee gefüllt sein können. Da in den Bergen fast immer mit Wind zu rechnen ist, entstehen die größten Triebschneeansammlungen während oder kurz nach einer Schneefallperiode.