Im Trüben der NS-Zeit fischen: Zehntausende Tiroler Polizeiakten werden durchforstet

Mit Spannung warten Historiker auf die alten Polizeiakten, die derzeit katalogisiert werden. Darunter auch das Schicksal eines Beamten, der in den Tod geschickt wurde.

Innsbruck – Lukas Morscher, Leiter des Innsbrucker Stadtarchivs, konnte seine Begeisterung kaum verbergen. Über die lange Zeit in Vergessenheit geratenen Tiroler Polizeiakten, die gesichtet, katalogisiert und bald der Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Über 17.000 Seiten seien bereits digitalisiert worden. „Das sind für uns neue Quellen, die von der Wissenschaft bisher nicht erfasst wurden“, so Morscher am Montag beim Besuch im Keller des Stadtpolizeikommandos: „Jeder der hier gelagerten Akten steht für einen Menschen, steht auch für ein Schicksal.“





Der Aktenkeller in der Kaiserjägerstraße ist seit einem Jahr das Revier von Peter Hellensteiner und Toni Walder. Seit einem Jahr wühlen sich die beiden pensionierten Polizisten und Hobbyhistoriker mit weiteren Mitstreitern durch die Aktenberge, die teils noch aus den 30er-Jahren stammen. „Dabei wird immer wieder sichtbar, wie rigoros die Nazis in Einzelschicksale eingegriffen haben“, sagt Walder. „Oft sind es gerade diese kleinen Geschichten aus der NS-Zeit, die bei uns für Erschütterung sorgen“, ergänzt Hellensteiner: „Diese Schicksale müssen der Nachwelt erhalten werden.“

Wie etwa jenes eines Architekten des Innsbrucker Gartenbauamtes, der mit einer Unmutsäußerung seinen eigenen Untergang einleitete. Im Juni 1938, kurz vor dem Fronleichnamsumzug und drei Monate nach dem Anschluss, erfuhr der Beamte, dass keine Blumen erforderlich seien, weil die Prozession abgesagt wurde. Das sei ja schlimmer als unter den Faschisten in Südtirol – dort seien solche Umzüge noch möglich, entfuhr es dem gläubigen Architekten am Telefon.

Pech für den Beamten, dass ein Gärtner – Nazi und SS-Mitglied und Bekannter des Gauleiters Franz Hofer – das Gespräch mitanhörte. Drei Wochen später wurde der Architekt vom Bürgermeister fristlos entlassen. Weil er nicht bereit sei, seine Verpflichtung gegenüber dem Staat bedingungslos zu erfüllen, so die Begründung. Der Beamte wandte sich persönlich an den Bürgermeister und erreichte, dass er wieder eingestellt wurde. Allerdings war die Unmutsäußerung bereits Chefsache – Gauleiter Hofer stimmte nur zu, wenn der Architekt offiziell Abbitte leistet und sich bei seinen Mitarbeitern entschuldigt. „Man muss wissen, dass die Nazis damals die Religion ausmerzen wollten, aber Widerstand befürchteten“, erzählt Walder: „Sie hatten Angst, dass die Sache zum Funken wird, der eine Explosion auslöst. Sie trauten sich nicht, ihn in ein KZ zu bringen.“ Daher die „Milde“, vergessen hat die Naziführung den aufsässigen Beamten nicht. Das offenbarte sich 1942, als der Architekt – obwohl mit nur einer Niere gesundheitlich angeschlagen und daher untauglich – von der Wehrmacht einberufen wurde. Sein Todesurteil – zwei Jahre später starb er in Frankreich an einem Herzinfarkt.

Der Fall hatte nach dem Krieg ein Nachspiel. Ein Magistratsbeamter zeigte den Gärtner und SS-Mann als Denunzianten bei der Polizei an. Der Beschuldigte wurde auch in U-Haft genommen, das Verfahren gegen ihn aber 1947 auf Widerruf eingestellt.

Hellensteiner, Waldner und Co. stießen in den Akten auch auf die fünf Tiroler Polizisten, die von den Israelis in den Kreis der „Gerechten“ aufgenommen wurden. Weil die Beamten mehreren jüdischen Mädchen – Gefangene der Gestapo und für den KZ-Tod vorgesehen – zur Flucht verhalfen und damit ihr Überleben sicherten. „Der Fall ist bekannt, wir haben jetzt aber die Polizeiakten inklusive Verhörprotokollen etc. gefunden“, erzählt Hellensteiner. „Daraus ist ersichtlich, dass die Schilderung einer Überlebenden den Tatsachen entsprach.“

Aber noch wartet viel Arbeit auf die Hobbyhistoriker. Und wohl auch so manche Überraschung.