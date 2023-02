Tödlicher Skiunfall in Rohrberg: 26-Jähriger starb vor den Augen seiner Freunde

Vor den Augen seiner Freunde wurde ein Skifahrer nach einer Brücke ausgehoben und flog in eine Wiese. Trotz sofortiger Hilfe verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Rohrberg – Tragisch endete am Dienstag ein Skitag für eine Gruppe von Freunden im Skigebiet „Zillertal Arena“ in Rohrberg. Gegen 11.40 Uhr fuhren sie auf der schwarzen Piste von der „Wiesenalm“ ins Tal ab. Zwei Freunde waren vorausgefahren, ihnen folgte ein 26-Jähriger in langen Schwüngen. Doch im letzten Steilhang vor der „Astner Brücke“ erhöhte der Skifahrer seine Geschwindigkeit.