Nikotinbeutel kommen in Tirol auf die rote Liste: Nicht mehr für Jugendliche

Einen Vorstoß in Sachen Gesundheitsversorgung im Zuge der heute und morgen stattfindenden Landtagssitzung kündigte gestern LA Petra Wohlfahrtstätter von den Grünen an: „Wir habe es längst mit einem Patienten ‚Gesundheitsversorgung‘ zu tun.“ Zweiklassenmedizin, lange Wartefristen sowie ein Fachärzte- und Pflegepersonalmangel seien auch in Tirol Realität. Hinsichtlich der überfälligen Errichtung von Primärversorgungszentren bringen die Grünen deshalb einen Antrag ein. Was die Überarbeitung des Strukturplan Pflege betrifft, so will man per Anfrage Auskunft über den Status quo erhalten. (TT)