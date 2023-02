Zwei Tote bei Bluttat in Wien, Opfer (43) war Ex-ÖFB-Teamspieler

In Wien-Simmering sind am Mittwoch zwei Männer tot auf offener Straße aufgefunden worden. Einer der beiden hatte nach einem Streit eine Waffe gezogen und sein Gegenüber erschossen. Beim Opfer handelt es sich nach soll es sich um den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Volkan Kahraman (43) handeln. Der 46-jährige Schütze richtete sich nach der Tat selbst.

Wien ‒ Bei einem 43-jährigen Mann, der am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr in Wien-Simmering von einem 46-Jährigen erschossen worden ist, handelt es sich laut Medieninformationen um den Ex-ÖFB-Fußballer Volkan Kahraman. Eine offizielle Bestätigung zur Person der Opfers vonseiten der Polizei lag vorerst nicht vor. Der 46-jährige Täter hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach einem Streit eine Faustfeuerwaffe gezogen, auf seinen Kontrahenten geschossen und Suizid verübt.

Zahlreiche Zeugen der Tat und mögliche Angehörige der beiden Toten waren auch zwei Stunden später noch am Tatort. Mehrere Personen gaben dort an, dass es sich bei dem Opfer um den Ex-Fußballer handeln würde. Nachdem sich ein Disput zwischen ihm und dem 46-Jährigen von einer Café-Bar auf die Straße hinaus verlagert habe, soll der Ältere dort dann die Waffe gezogen haben.

Kahraman, der am 10. Oktober 1979 in Wien geboren worden ist, spielte in der Jugend für die Wiener Austria und galt als eines der großen österreichischen Talente. Mit 15 Jahren wechselte der Mittelfeldspieler zu Feyenoord Rotterdam, nach Stationen bei Excelsior Rotterdam sowie Trabzonspor und Erzurumspor in der Türkei kehrte er nach Österreich zurück. Kahraman schaffte mit Pasching (2001/2002) den Aufstieg in die Bundesliga und bei den Oberösterreichern auch den Sprung ins ÖFB-Nationalteam, für das er im Herbst 2002 drei Länderspiele absolvierte.