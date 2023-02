Skifahrer (64) stürzte in Sölden außerhalb der Piste: schwer verletzt

Sölden – Für einen 64-jährigen Niederländer endete der Skitag am Mittwoch in Sölden im Krankenhaus. Der Mann fuhr gegen 11.15 Uhr mit seinen Skiern die rote Piste Nr. 5 ab. Auf der steilen und glatten Abfahrt kam er in einer Rechtskurve über den Pistenrand hinaus und stürzte rund vier Meter außerhalb der Piste ins freie Gelände. Der 64-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)