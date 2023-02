Tirol wird zum Namensgeber für neu entdeckte Pilzarten

Mykologe Martin Kirchmair und sein Team entdeckten ebenfalls eine neue Pilzart. Konkret handelt es sich um Schimmelpilze der Gattung Penicillium. „Das sind Zufallsfunde, die sich im Rahmen der Forschungsvorhaben rund um Masterarbeiten bei uns am Institut ergeben haben“, sagt Kirchmair. Eigentliches Thema war die Analyse des Echten Hausschwammes, eines holzzerstörerischen Pilzes. „Von diesem Pilz wurden in einem befallenen Holzstadl in Matrei am Brenner Proben entnommen und bei den Analysen im Labor haben wir festgestellt, dass er mit einer bisher unbekannten Art der Schimmelpilz-Gattung Penicillium vergesellschaftet ist“, so der Forscher. „Es handelt sich dabei um extrem langsam wachsende Pilze, daher ist eine Kultivierung im Labor sehr komplex, denn sie können leicht übersehen werden. Aufgrund des Ortes dieses Erstfundes haben wir uns dazu entschlossen, diese Neuentdeckung Penicillium tirolense zu nennen.“