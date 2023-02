Von Innsbruck nach Amsterdam: Manu Delago geht auf große Fahrrad-Tournee

Eine 1500 Kilometer Fahrrad-Konzertreise quer durch Europa im Sinne des Umweltschutzes: Nach dem großen Erfolg der ersten ReCycling Tour in Österreich, gehen der Tiroler Musiker Manu Delago und seine Band heuer noch einen Schritt weiter. Drei Auftritte gibt es auch in Tirol.

Innsbruck – Manu Delago und seine Band treten im Frühsommer 2023 wieder kräftig in die Pedale. Nach dem großen Erfolg seiner ersten ReCycling Tour vor zwei Jahren geht der international gefeierte Tiroler Musiker – der sich vor allem mit dem faszinierenden Instrument Hang einen Namen gemacht hat – jetzt noch einen Schritt weiter: Unter dem Motto „From the Alps to the North Sea“ führt die Route ab 1. Juni diesmal von Innsbruck über München, Frankfurt und Köln in die Fahrradstadt Amsterdam. Unterwegs spielen der aktuell für einen Grammy nominierte Tiroler und seine Band rund 20 Konzerte.





Virtuos nicht nur am Instrument Hang: Der international renommierte Tiroler Musiker Manu Delago. © Thomas Böhm

Das Auftaktkonzert findet am 1. Juni im Innsbrucker Treibhaus statt, es folgen Auftritte bei Kultur am Land in Jenbach (2. Juni)und im Alten Widum Achenkirch (3. Juni), bevor es weiter geht nach Deutschland.

Wie auch die ReCycling Tour in Österreich 2021 – TT.com berichtete via Liveblog – soll die wochenlange Konzertreise quer durch Europa Nachhaltigkeit auf ganzer Linie vermitteln. „Es ist uns wichtig, dass die ReCycling Tour keine Eintagsfliege bleibt. Die Beschaffung der Fahrradanhänger, Solarpanele und Akkus macht schließlich nur bei langfristiger Nutzung Sinn“, betont Delago. Ziel der außergewöhnlichen Tournee ist es, Menschen weltweit zu inspirieren, ihr Leben umweltfreundlicher zu gestalten.

📽️ Video | Manu Delago - ReCycling Tour 2023 - Preview

Neu im Team ist Sängerin und Multiinstrumentalistin Isa Kurz, mit der sich Manu bereits seit 15 Jahren die Bühne teilt. Sie wirkte auch an der Single „From the Alps to the North Sea“ mit, die am 14. April erscheint. Nach der rund 1500 Kilometer langen Fahrrad-Tour geht es Ende Juni mit dem direkten Nachtzug retour nach Innsbruck. „Damit wollen wir auch zeigen, dass Reisen quer durch Europa einfach und bequem mit dem Zug machbar ist.

Umweltfreundlicher Gegenpol zu üblichen Konzerttourneen

Die Idee zur ReCycling Tour hatte Delago aufgrund seiner zahlreichen internationalen Auftritte mit MusikerInnen wie Björk, Olafur Arnalds und Anoushka Shankar oder seinen eigenen Projekten. „Die vielen Flüge und Busfahrten haben mich zum Nachdenken gebracht, wie ich als Musiker zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen kann. So entstand die Idee einen umweltfreundlichen Gegenpol zu den üblichen Konzerttourneen zu entwickeln.“

Mit eigens angefertigten Fahrrad-Anängern werden sämtliche Musikinstrumente und die Ausstattung für die Live-Auftritte transportiert. Zudem können die Akkus für das Elektronik- und Licht-Equipment unterwegs mit Solar-Panelen aufgeladen werden.

Während der gesamten Tournee achtet die ReCycling Tour Crew auf die Verwendung von nachhaltigen Produkten und Materialien. Für Übernachtungen und Verpflegung wird vorzugsweise mit regionalen Produzenten und Kleinbetrieben kooperiert. Einweg- und Plastikgebinde sollen bei Konzerten sowohl Backstage als auch im Zuschauerbereich vermieden und generell auf Müllreduktion geachtet werden. Die KonzertbesucherInnen werden ermuntert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. (siha, TT.com)

🚵‍♀️🎶 Die "Fahrrad-Band" Manu Delago (Handpan, Perkussion & Team-Kapitän)

Isa Kurz (Violine, Piano & Gesang)

Alois Eberl (Posaune & Versorgung)

Simon Schindler (Solar- und Lichttechnik)

Lukas Froschauer (Tontechnik und Navigation)

Simon Rainer (Fotos & Videos)