Barbara Karlich will ins Guinness Buch der Rekorde

Manche Sendungstitel der „Barbara Karlich Show" eckten im Lauf der Zeit auch an – wie etwa „Lesben! Euch fehlt nur ein richtiger Mann" aus 2002. Heute würde sie das so nicht mehr machen. Aber das Thema sei damals kein Fehler gewesen. „Wir greifen auf, was in der Bevölkerung diskutiert wird, was aufregt. Homosexuelle durften nicht heiraten, keine Kinder adoptieren. Die Gesellschaft war damals eine andere", so Karlich. Sie selbst ortet die größten gesellschaftlichen Veränderungen bei den Bereichen „Body Positivity, Diversität, Work-Life-Balance, LGBTQI". In den Nullerjahren sei das kein Thema gewesen. Mit ihrer Sendung habe man auch Themen enttabuisiert. „Der mit Vorurteilen behafteten Transsexualität haben wir uns schon vor vielen Jahren behutsam gewidmet", sagte Karlich.