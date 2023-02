Schönborn erhält Tiroler Adler-Orden, Jagdgesetznovelle empört Tierschützer

Am Gedenktag bzw. Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer, am 20. Februar, wird heuer Kardinal Christoph Schönborn die Messe in der Innsbrucker Hofkirche feiern. Das hat einen besonderen Grund: Denn der Wiener Erzbischof erhält mit dem Tiroler Adler-Orden eine hohe Auszeichnung des Landes. Der Tiroler Adler-Orden wurde im Jahr 1970 geschaffen. Die Auszeichnung würdigt jene Persönlichkeiten, deren Aufenthalt oder Besuch in Tirol oder deren freundschaftliche Beziehung zum Land von politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung sind.