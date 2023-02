In Venedig beginnen Arbeiten zur Pflasterung des Markusplatzes

Die Arbeiten sind Teil eines umfangreichen Sanierungsplans für den Altkern Venedigs, der insgesamt Ausgaben in Höhe von 29 Mio. Euro vorsieht.

Venedig – In Venedig beginnen Ende Februar die Arbeiten zur Pflasterung des Markusplatzes. 2,7 Millionen Euro sollen zur Behebung der Schäden durch das Hochwasser in den vergangenen Jahren ausgegeben werden. Die Arbeiten sind Teil eines umfangreichen Sanierungsplans für den Altkern Venedigs, der Ausgaben in Höhe von 29 Mio. Euro vorsieht.