Skifahrer (17) prallte im Zillertal gegen Schneekanone: schwer verletzt

Kaltenbach, Sölden – Skipisten im Ober- und Unterland waren am Freitag einmal mehr Schauplatz schwerer Unfälle. In Kaltenbach prallte ein 17-Jähriger gegen eine Schneekanone, in Sölden endete ein Zusammenstoß für einen 32-Jährigen mit einer schweren Schulterverletzung.