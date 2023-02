Beim Heimweltcup verletzt: Saisonaus für Tirolerin Flock

Janine Flock muss das Skeleton-Weltcupfinale in Sigulda auslassen und die Saison vorzeitig beenden. Die Tirolerin hatte sich am Freitag beim Heim-Event in Innsbruck-Igls eine Fußverletzung zugezogen. Im Sanatorium Hochrum wurde ein Haarriss im Knochen, eine Knochenprellung und ein großes Hämatom im linken Fuß diagnostiziert. „Es macht einfach keinen Sinn, ich kann den Fuß nicht belasten. Ich muss liegen“, wird Flock in einer Aussendung zitiert.