Fluch der Favoritinnen hält an: Goggia vermied artistisch schweren Sturz

Wie schon zuvor in Kombination und Super-G ging auch in der Abfahrt am Samstag die große Favoritin leer aus. Sofia Goggia fädelte bei ihrer Fahrt ein und konnte einen Sturz artistisch noch vermeiden. „Der Druck war nicht der Grund, das ist der Sport. Du bist die Favoritin, aber manchmal holst du die Medaille nicht, das gehört zum Sport dazu. Ich habe mir nichts vorzuwerfen“, nahm es die Italienerin locker.