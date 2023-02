16-jähriger Rodler prallte in Lienz gegen Baum: schwer verletzt

Sölden, Lienz – Zwei schwere Rodelunfälle ereigneten sich am Samstag im Bezirk Imst und im Bezirk Lienz. In beiden fällen kam es zu Eigenverletzungen.

Der erste Unfall passierte einem 26-jährigen Deutschen, der gegen 12.10 Uhr auf der Rodelbahn Gaislachkogl in Sölden talwärts unterwegs war, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und eine Bretterwand touchierte. Dabei verletzte sich der Mann am Knöchel und musste nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in die MedAlp in Sölden eingeliefert werden.