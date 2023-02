Land stellt 640.000 Euro für Gründungszentrum bereit

„Damit das Gründungszentrum dieser Aufgabe auch in den kommenden Jahren nachkommen kann, stellt das Land Tirol 640.000 Euro bereit“, so Wirtschaftslandesrat Mario Gerber. Diese Gelder sollen die Bundesförderung im Rahmen des „AplusB Scale-up“-Programms ergänzen, wodurch dem Gründungszentrum bis 2027 insgesamt rund 1,9 Millionen Euro zur Verfügung stehen. In den vergangenen fünf Jahren wurden im Rahmen des Gründungszentrums Start Up Tirol rund 200 Projekte in der Präinkubationsphase und 43 Projekte in der Inkubationsphase betreut, daraus entstanden 31 Unternehmensgründungen. Dadurch konnten in Folge über 150 Arbeitsplätze geschaffen werden.